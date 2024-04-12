Уряд виділив ще майже 4 млрд гривень на будівництво фортифікацій

Кабінет міністрів виділив додаткові 3,88 млрд гривень на подальше будівництво оборонних рубежів в декількох областях.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.
За його словами, з цих коштів 1,7 млрд гривень буде для Харківської області, а 1,5 млрд гривень для фортифікацій у Сумській області. Додатковий ресурс також отримають Донецька, Херсонська та Миколаївська області.
"Загалом від початку року Уряд виділив вже майже 30 млрд гривень на будівництво та облаштування фортифікацій", - додав Шмигаль.
Як заявив президент України Володимир Зеленський, Україна будує три лінії фортифікаційних споруд для захисту від можливого настання росіян. За його даними, на деяких гарячих напрямках вже виконано 92-98% робіт.
Зеленський 5 квітня відвідав Чернігівську область, де перевірив будівництво фортифікаційних споруд. У ході візиту Зеленському доповіли про будівництво трьох ліній кордонів оборони у регіоні. Зокрема, по всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів.