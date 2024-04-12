Кабмин выделил еще почти 4 млрд гривен на строительство фортификаций

По его словам, из этих средств 1,7 млрд гривен будет для Харьковской области, а 1,5 млрд гривен для фортификаций в Сумской области. Дополнительный ресурс также получит Донецкая, Херсонская и Николаевская области.

"В целом с начала года правительство выделило уже почти 30 млрд гривен на строительство и обустройство фортификаций", - добавил Шмыгаль.

Строительство фортификаций

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Украина строит три линии фортификационных сооружений для защиты от возможного наступления россиян. По его данным, на некоторых горячих направлениях уже выполнено 92-98% работ.

Зеленский 5 апреля посетил Черниговскую область, где проверил строительство фортификационных сооружений. В ходе визита Зеленскому доложили о строительстве трех линий рубежей обороны в регионе. В частности, по всему участку границы с Россией и Беларусью создана сплошная полоса невзрывных препятствий, минные заграждения и разветвленная сеть опорных пунктов.