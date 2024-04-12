Кабмин выделил еще почти 4 млрд гривен на строительство фортификаций

Кабинет министров выделил дополнительные 3,88 млрд гривен на дальнейшее строительство оборонительных рубежей в нескольких областях.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе заседания правительства.
По его словам, из этих средств 1,7 млрд гривен будет для Харьковской области, а 1,5 млрд гривен для фортификаций в Сумской области. Дополнительный ресурс также получит Донецкая, Херсонская и Николаевская области.
"В целом с начала года правительство выделило уже почти 30 млрд гривен на строительство и обустройство фортификаций", - добавил Шмыгаль.
Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Украина строит три линии фортификационных сооружений для защиты от возможного наступления россиян. По его данным, на некоторых горячих направлениях уже выполнено 92-98% работ.
Зеленский 5 апреля посетил Черниговскую область, где проверил строительство фортификационных сооружений. В ходе визита Зеленскому доложили о строительстве трех линий рубежей обороны в регионе. В частности, по всему участку границы с Россией и Беларусью создана сплошная полоса невзрывных препятствий, минные заграждения и разветвленная сеть опорных пунктов.