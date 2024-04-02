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Уряд виділив ще 5,6 млрд гривень на фортифікації

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів додатково виділив 5,6 млрд гривень на будівництво фортифікаційних споруд, зокрема, у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час засідання уряду.

"На зведення надійних фортифікацій цього року урядом вже виділено 20 млрд гривень. Сьогодні додаємо ще 5,6 млрд гривень", - повідомив він.

За його словами, з них 1,1 млрд гривень виділяється для зведення фортифікацій в Донецькій області, понад 1 млрд гривень - для Запорізької області, 1,5 млрд гривень для Сумської та 300 і 400 млн гривень для Миколаївської та Херсонської відповідно.

"Робота йде в режимі 24/7. Все це потрібно, аби посилити нашу оборону та захистити наших воїнів", - додав Шмигаль.

Укриття в школах та лікарнях

Як зазначив Шимигаль, в закладах освіти облаштовано 235 таких укриттів за кошти, спрямовані громадам в межах державної субвенції.

"Цьогоріч виділяємо ще 2,5 млрд гривень. Таким чином плануємо створити безпечні умови для офлайн-навчання орієнтовно для 300 тис. учнів", - сказав він.

За його словами, ще 1 млрд гривень уряд передбачив на облаштування укриттів у лікарнях.

Будівництво фортифікаційних споруд

Нагадаємо, уряд України 19 січня виділив рекордну суму на облаштування оборонних рубежів. Йдеться про 17,5 млрд гривень, які спрямують на будівництво інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, відповідне обладнання та систему невибухових загороджень.

Президент України Володимир Зеленський раніше проводив низку важливих нарад у Запоріжжі. Зокрема обговорив питання зміцнення прикордонних територій.

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