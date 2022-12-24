UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд виділив кошти на додаткову винагороду військовим

Фото: військові отримують додаткову винагороду перед Новим роком (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив Міністерству внутрішніх справ кошти з резервного фонду державного бюджету за програмою "Забезпечення виконання завдань, функцій та підготовка кадрів Національної гвардії України"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 23 грудня 2022 р. № 1178-р.

Згідно з рішенням, 608 млн гривень виділяються для здійснення виплати додаткової винагороди військовослужбовцям.

Нагадаємо, у держбюджеті на 2023 рік загальний ресурс на національну безпеку та оборону становить 1 трлн 141,1 млрд гривень. Загальні видатки держбюджету становлять 2 трлн 580,7 млрд гривень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України