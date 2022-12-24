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Кабмин выделил деньги на дополнительное вознаграждение военным

Фото: военные получают дополнительное вознаграждение перед Новым годом (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров выделил Министерству внутренних дел средства из резервного фонда государственного бюджета по программе "Обеспечение выполнения задач, функций и подготовки кадров Национальной гвардии Украины"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 23 декабря 2022 г. №1178-р .

Согласно решению, 608 млн гривен выделяются для проведения выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим.

Напомним, в госбюджете на 2023 год общий ресурс на национальную безопасность и оборону составляет 1 трлн. 141,1 млрд. гривен. Общие расходы госбюджета составляют 2 трлн 580,7 млрд. гривен.

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