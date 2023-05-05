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Уряд виділив додаткові 3,1 млрд гривень регіонам, які найбільше постраждали від війни

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Кабінет міністрів виділив регіонам, які найбільше постраждали від війни, додаткові 3,1 млрд гривень. Це дотація місцевим бюджетам, яка посилить їх спроможності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Уряд виділяє регіонам та громадам додаткові 3,1 млрд гривень. Це дотація місцевим бюджетам, яка посилить їх спроможності", - написав Шмигаль.

Кошти отримають 516 територіальних громад і 4 області: Донецька, Луганська, Херсонська та Запорізька області.

Як зазначив прем'єр, це вже друга додаткова дотація регіонам, які найбільше постраждали від війни. Два місяці тому Уряд виділив 10,2 млрд гривень для 17 областей і 853 громад.

"Допомагаємо і підтримуємо регіони. Спільно плануємо та реалізовуємо відбудову України", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, у березні Кабінет міністрів виділив близько 10,2 млрд гривень областям та громадам на здійснення своїх повноважень, фінансування зарплат і оплату комунальних послуг.

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