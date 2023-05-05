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Кабмин выдел дополнительные 3,1 млрд гривен регионам, которые больше всего пострадали от войны

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров выделил регионам, которые больше всего пострадали от войны, дополнительные 3,1 млрд гривен. Это дотация местным бюджетам, которая усилит их способности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Кабмин выделяет регионам и общинам дополнительные 3,1 млрд гривен. Это дотация местным бюджетам, которая усилит их возможности", - написал Шмыгаль.

Денежные средства получат 516 территориальных общин и 4 области: Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области.

Как отметил премьер, это уже вторая дополнительная дотация регионам, наиболее пострадавшим от войны. Два месяца назад правительство выделило 10,2 млрд гривен для 17 областей и 853 общин.

"Помогаем и поддерживаем регионы. Совместно планируем и реализуем восстановление Украины", - добавил Шмыгаль.

Напомним, в марте Кабинет министров выделил около 10,2 млрд гривен областям и общинам на осуществление своих полномочий, финансирование зарплат и оплату коммунальных услуг.

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