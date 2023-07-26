Уряд виділив 40 млрд грн на виробництво українських безпілотників у 2023 році, - Шмигаль

"Рік тому через ініціативу президента Володимира Зеленського UNITED24 ми зібрали понад 4 млрд гривень, які інвестували в українських виробників безпілотників. На той час їх було менше десятка. Сьогодні це понад 40 компаній, які мають контракти з державою, а виробництво БПЛА зросло в десятки разів", - розповів Шмигаль.

За його словами, цього року уряд виділив 40 млрд гривень, які інвестує в українських виробників безпілотників.

Також Кабмін усунув митні бар’єри для завезення запчастин і комплектацій, підняв частку прибутку виробників БПЛА до 25%, а також ухвалив рішення, що сприятиме масовому виробництву боєприпасів для дронів.

"Відео роботи українських безпілотників зі знищення російської техніки - це найкращий результат і свідчення наших спільних дій з українськими виробниками. Дякую всім, хто наближає нашу перемогу!", - наголосив прем’єр.

Уряд хоче створити нові виробництва озброєнь

Кабмін визначив одним з пріоритетів свого нового плану дій розвиток українського виробництва озброєнь. Його планують збільшити.

"Серед ключових завдань у цій (оборонній - ред.) сфері передбачено: розвиток оборонно-промислового комплексу. Нові виробництва боєприпасів, нові ракетні програми, забезпечення армії дронами, у тому числі виробництва українських компаній", - розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, також планується співпрацювати з партнерами для спільного виробництва нових озброєнь.

При цьому Шмигаль зазначив, що активно залучати до розвитку оборонної галузі хочуть і приватний сектор.

Також, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, на озброєнні Збройних сил України вже понад 20 нових найменувань дронів українського виробництва.