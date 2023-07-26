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Кабмин выделил 40 млрд грн на производство украинских беспилотников в 2023 году, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Кабинет министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время выступления на форуме, посвященном годовщине проекта "Армия дронов".

"Год назад по инициативе президента Владимира Зеленского UNITED24 мы собрали более 4 млрд гривен, которые инвестировали в украинских производителей беспилотников. В то время их было меньше десятка. Сегодня это более 40 компаний, имеющих контракты с государством, а производство БПЛА выросло в десятки раз ", - рассказал Шмыгаль.

По его словам, в этом году правительство выделило 40 млрд гривен, которые инвестирует в украинских производителей беспилотников.

Также Кабмин устранил таможенные барьеры для ввоза запчастей и комплектаций, поднял долю прибыли производителей БПЛА до 25%, а также принял решение, которое будет способствовать массовому производству боеприпасов для дронов.

"Видео работы украинских беспилотников по уничтожению российской техники - это лучший результат и свидетельство наших совместных действий с украинскими производителями. Спасибо всем, кто приближает нашу победу!", - подчеркнул премьер.

Правительство хочет создать новые производства вооружений

Кабмин определил одним из приоритетов своего плана действий развитие украинского производства вооружений. Его планируют увеличить.

"Среди ключевых задач в этой (оборонной - ред.) сфере предусмотрено: развитие оборонно-промышленного комплекса. Новые производства боеприпасов, новые ракетные программы, обеспечение армии дронами, в том числе производства украинских компаний", - рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, также планируется сотрудничать с партнерами по совместному производству новых вооружений.

При этом Шмыгаль отметил, что активно вовлекать в развитие оборонной отрасли хотят и частный сектор.

Также, по словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства.

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