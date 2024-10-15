Уряд виділив 2 мільярди гривень на шкільні обіди: хто зможе харчуватися безкоштовно

Кабінет міністрів України виділив 2 млрд грн на забезпечення безоплатного харчування для учнів 1-4 класів по всій країні. Раніше безшкоштовні обіди були доступні лише для пільгових категорій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Уряд online.
Усі учні 1-4 класів в Україні зможуть безкоштовно харчуватися у школах. Раніше ця можливість була доступна лише для пільгових категорій, але тепер усі школярі початкових класів у комунальних школах, гімназіях та ліцеях отримають безоплатні гарячі сніданки або обіди, залежно від організації навчання.
Держава фінансуватиме вартість харчування, яка становить 50 грн на день на одного учня, покриваючи витрати на продукти або кейтерингові послуги. Усі процеси, пов'язані з постачанням харчування. В Уряді наголошують, що усі процеси повинні відповідати вимогам щодо безпеки та якості продуктів.
Громади вже отримали кошти з державного бюджету та планують їх розподіл. Якщо ви бажаєте дізнатися, коли безоплатне харчування з’явиться у вашій школі, слід звернутися до адміністрації навчального закладу або місцевої влади.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у шкільних буфетах введені нові правила щодо продажу харчових продуктів, які покликані забезпечити здорове харчування для учнів. Держпродспоживслужба оприлюднила перелік заборонених до реалізації товарів, зокрема кондитерські вироби з високим вмістом цукру, морозиво, м’ясні та рибні продукти промислового виробництва, а також продукти з трансжирами та синтетичними барвниками. Заборонено також продавати непастеризоване молоко, газовані напої, соки з додаванням цукру та інші шкідливі продукти. Контроль за дотриманням цих норм має на меті сприяти здоровому розвитку дітей.
Також ми розповідали, що протягом навчального року важливо забезпечити дитину здоровою і смачною їжею, яка надасть їй енергію для навчання та фізичної активності. Фахівці рекомендують дотримуватися чотирьох простих принципів: включити до раціону фрукти, овочі, цільнозернові продукти та білкові страви. Наприклад, можна вибрати яблука або банани, свіжі овочі, гречку чи цільнозерновий хліб, а також тушковане м’ясо або бобові. Слід уникати продуктів, які швидко псуються.
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