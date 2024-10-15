Уряд виділив 2 мільярди гривень на шкільні обіди: хто зможе харчуватися безкоштовно

Усі учні 1-4 класів в Україні зможуть безкоштовно харчуватися у школах. Раніше ця можливість була доступна лише для пільгових категорій, але тепер усі школярі початкових класів у комунальних школах, гімназіях та ліцеях отримають безоплатні гарячі сніданки або обіди, залежно від організації навчання.

Держава фінансуватиме вартість харчування, яка становить 50 грн на день на одного учня, покриваючи витрати на продукти або кейтерингові послуги. Усі процеси, пов'язані з постачанням харчування. В Уряді наголошують, що усі процеси повинні відповідати вимогам щодо безпеки та якості продуктів.

Громади вже отримали кошти з державного бюджету та планують їх розподіл. Якщо ви бажаєте дізнатися, коли безоплатне харчування з’явиться у вашій школі, слід звернутися до адміністрації навчального закладу або місцевої влади.