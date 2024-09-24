Це їдять усі. Що не можна продавати у шкільних буфетах: повний список

Шкільний буфет є місцем, де діти можуть підкріпитися під час перерви між уроками. Однак багато продуктів заборонено там продавати.

РБК-Україна розповідає про те, що не можна продавати у шкільних буфетах із посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

У шкільних буфетах мають дотримуватися дотримання правил продажу харчових продуктів. У Держпродспоживслужбі підкреслюють важливість здорового харчування для дітей та оприлюднили перелік заборонених до реалізації продуктів. Його контролюють з метою забезпечення нормального харчування учнями, що сприяє їхньому здоровому розвитку. Що заборонено продавати у шкільних буфетах та у торгівельних апаратах, розміщених у закладах освіти: кондитерські вироби та солодкі зернові продукти із вмістом цукру понад 10 г на 100 г готового продукту

вироби з кремом, морозиво та харчові концентрати

м’ясні та рибні продукти промислового і кулінарного виробництва

продукти із вмістом солі понад 0,12 г натрію або еквівалентну кількість солі на 100 г продукту, а також з вмістом цукру понад 10 г на 100 г готового продукту

продукти із синтетичними барвниками, ароматизаторами (крім ваніліну, етилваніліну, ванільного екстракту), підсолоджувачами, підсилювачами смаку та консервантами

продукти з вмістом частково гідрогенізованих рослинних жирів (трансжирів)

непастеризоване молоко та продукти, виготовлені з нього

соки, до яких додано цукор або підсолоджувачі, та непастеризовані соки

консерви рибні, м’ясні, овочеві та інші, окрім пастеризованих соків промислового виробництва без додавання цукру та підсолоджувачів

газовані напої, зокрема солодкі та енергетичні напої

кава та кавові напої

гриби та продукція домашнього виробництва