Це їдять усі. Що не можна продавати у шкільних буфетах: повний список
Шкільний буфет є місцем, де діти можуть підкріпитися під час перерви між уроками. Однак багато продуктів заборонено там продавати.
РБК-Україна розповідає про те, що не можна продавати у шкільних буфетах із посиланням на Державну службу України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
У шкільних буфетах мають дотримуватися дотримання правил продажу харчових продуктів. У Держпродспоживслужбі підкреслюють важливість здорового харчування для дітей та оприлюднили перелік заборонених до реалізації продуктів. Його контролюють з метою забезпечення нормального харчування учнями, що сприяє їхньому здоровому розвитку.
Що заборонено продавати у шкільних буфетах та у торгівельних апаратах, розміщених у закладах освіти:
- кондитерські вироби та солодкі зернові продукти із вмістом цукру понад 10 г на 100 г готового продукту
- вироби з кремом, морозиво та харчові концентрати
- м’ясні та рибні продукти промислового і кулінарного виробництва
- продукти із вмістом солі понад 0,12 г натрію або еквівалентну кількість солі на 100 г продукту, а також з вмістом цукру понад 10 г на 100 г готового продукту
- продукти із синтетичними барвниками, ароматизаторами (крім ваніліну, етилваніліну, ванільного екстракту), підсолоджувачами, підсилювачами смаку та консервантами
- продукти з вмістом частково гідрогенізованих рослинних жирів (трансжирів)
- непастеризоване молоко та продукти, виготовлені з нього
- соки, до яких додано цукор або підсолоджувачі, та непастеризовані соки
- консерви рибні, м’ясні, овочеві та інші, окрім пастеризованих соків промислового виробництва без додавання цукру та підсолоджувачів
- газовані напої, зокрема солодкі та енергетичні напої
- кава та кавові напої
- гриби та продукція домашнього виробництва
Раніше РБК-Україна писало, що під час навчального року важливо забезпечити дитину корисною і смачною їжею, яка дасть енергію для навчання та занять спортом. Фахівці радять слідувати чотирьом простим крокам: додати до раціону фрукти, овочі, цільнозернові продукти та білкові страви. Наприклад, яблука чи банани, свіжі овочі, гречку або цільнозерновий хліб, а також тушковане м'ясо чи бобові. Уникати варто продуктів, що швидко псуються.
Також ми писали, що нутриціолог розповіла, які продукти можна давати дітям, а які можуть нашкодити їхньому здоров’ю.
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