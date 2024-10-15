Правительство выделило 2 миллиарда гривен на школьные обеды: кто сможет питаться бесплатно

Все учащиеся 1-4 классов в Украине смогут бесплатно питаться в школах. Ранее эта возможность была доступна только для льготных категорий, но теперь все школьники начальных классов в коммунальных школах, гимназиях и лицеях получат бесплатные горячие завтраки или обеды в зависимости от организации обучения.

Государство будет финансировать стоимость питания, которая составляет 50 грн. в день на одного ученика, покрывая расходы на продукты или кейтеринговые услуги. Все процессы, связанные с питанием. В Правительстве отмечают, что все процессы должны отвечать требованиям безопасности и качества продуктов.

Громады уже получили средства из государственного бюджета и планируют их распределение. Если вы хотите узнать, когда бесплатное питание появится в вашей школе, следует обратиться в администрацию учебного заведения или местным властям.