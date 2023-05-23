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Уряд виділить додаткові гроші на відновлення: які області отримають

Фото: сім регіонів України отримають гроші в рамках додаткової субвенції на 588 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Уряд спрямує додаткову субвенцію у розмірі 588 мільйонів гривень на післявоєнне відновлення України. Її розподілять між сімома регіонами, які особливо постраждали від російського вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на засіданні Кабміну.

"Допомагаємо також регіонам та громадам, які особливо постраждали від війни. Сьогодні ухвалимо рішення про розподіл додаткової субвенції для регіонів", - розповів він.

Хто отримає кошти?

За словами Шмигаля, 588 млн грн буде виділено бюджетам наступних областей, які потрібно буде реалізувати цього року. А саме:

  • Дніпропетровської;
  • Донецької;
  • Запорізької;
  • Київської;
  • Одеської;
  • Полтавської;
  • Харківської.

На що можна буде витратити

Вказані кошти виділяються на реалізацію 26 проектів у межах спільної з Європейським інвестиційним банком надзвичайної програми.

"Ці 26 проектів спрямовані на відновлення лікарень, навчальних закладів, ЦНАПів, громадських та культурних центрів", - додав голова уряду.

Для довідки

Субвенція - окремий вид цільової грошової допомоги місцевим бюджетам із державного бюджету. У цьому випадку, про який каже Шмигаль, кошти можна витратити виключно в рамках програми з Європейським інвестиційним банком.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України вирішив не підвищувати зарплати бюджетників у 2023 році. При цьому на початку березня Кабмін виділив регіонам понад 10 млрд гривень на зарплати на комунальні послуги. Наприкінці березня Верховна рада внесла зміни до державного бюджету України на 2023 рік, збільшивши оборонні витрати на 518 млрд гривень. Зокрема, за даними міністра фінансів Сергія Марченка, на військову кампанію витрачається 130 млрд гривень на місяць.

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Денис Шмигаль