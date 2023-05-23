Кабмин выделит дополнительные деньги на восстановление: какие области получат

"Помогаем также регионам и общинам, особенно пострадавшим от войны. Сегодня примем решение о распределении дополнительной субвенции для регионов", - рассказал он.

Кто получит деньги?

По словам Шмыгаля, 588 млн грн будут выделены бюджетам следующих областей, которые нужно будет реализовать в этом году. А именно:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Киевской;

Одесской;

Полтавской;

Харьковской.

На что можно будет потратить

Указанные средства выделяются на реализацию 26 проектов в рамках совместной с Европейским инвестиционным банком чрезвычайной программы.

"Эти 26 проектов направлены на восстановление больниц, учебных заведений, ЦНАПов, общественных и культурных центров", - добавил глава правительства.

Для справки

Субвенция - отдельный вид целевой денежной помощи местным бюджетам из государственного бюджета. В данном случае, о котором говорит Шмыгаль, средства можно израсходовать исключительно в рамках программы с Европейским инвестиционным банком.

Напомним, Кабинет министров Украины решил не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году. При этом в начале марта Кабмин выделил регионам более 10 млрд гривен на зарплаты на коммунальные услуги. В конце марта Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2023 год, увеличив оборонные расходы на 518 млрд гривен. В частности, по данным министра финансов Сергея Марченко, на военную кампанию тратится 130 млрд гривен в месяц.