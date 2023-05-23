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Кабмин выделит дополнительные деньги на восстановление: какие области получат

Фото: семь регионов Украины получат деньги в рамках дополнительной субвенции на 588 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин направит дополнительную субвенцию в размере 588 миллионов гривен на послевоенное восстановление Украины. Ее распределят между семью регионами, особенно пострадавшими от российского вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабмина.

"Помогаем также регионам и общинам, особенно пострадавшим от войны. Сегодня примем решение о распределении дополнительной субвенции для регионов", - рассказал он.

Кто получит деньги?

По словам Шмыгаля, 588 млн грн будут выделены бюджетам следующих областей, которые нужно будет реализовать в этом году. А именно:

  • Днепропетровской;
  • Донецкой;
  • Запорожской;
  • Киевской;
  • Одесской;
  • Полтавской;
  • Харьковской.

На что можно будет потратить

Указанные средства выделяются на реализацию 26 проектов в рамках совместной с Европейским инвестиционным банком чрезвычайной программы.

"Эти 26 проектов направлены на восстановление больниц, учебных заведений, ЦНАПов, общественных и культурных центров", - добавил глава правительства.

Для справки

Субвенция - отдельный вид целевой денежной помощи местным бюджетам из государственного бюджета. В данном случае, о котором говорит Шмыгаль, средства можно израсходовать исключительно в рамках программы с Европейским инвестиционным банком.

Напомним, Кабинет министров Украины решил не повышать зарплаты бюджетников в 2023 году. При этом в начале марта Кабмин выделил регионам более 10 млрд гривен на зарплаты на коммунальные услуги. В конце марта Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет Украины на 2023 год, увеличив оборонные расходы на 518 млрд гривен. В частности, по данным министра финансов Сергея Марченко, на военную кампанию тратится 130 млрд гривен в месяц.

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Денис Шмыгаль