Уряд Венесуели назвав конфіскацію США літака Мадуро "піратством"

Реакція Венесуели

Венесуельський уряд підтвердив, що Мадуро використовував літак Dassault Falcon 900EX.

Влада Венесуели назвала конфіскацію повітряного судна "нічим іншим, як піратством", незаконною та "повторною кримінальною практикою" з боку Штатів.

Що передувало

Раніше у вівторок в Мін'юсті США заявили, що літак президент Венесуели Мадуро був конфіскований через введені обмеження та порушення законів Штатів про експортний контроль і санкції. Повітряне судно було вилучено в Домініканській Республіці та відправлено у Флориду.

У заяві генпрокурора США Мерріка Гарленда йдеться, що 2 вересня Мін'юст "конфіскував літак, який, як ми стверджуємо, був незаконно придбаний за 13 мільйонів доларів через підставну компанію та контрабандою вивезений зі Сполучених Штатів для використання Ніколасом Мадуро та його друзями".

Помічник міністра з контролю за експортом Мінторгівлі США Метью Аксельрод зазначив, що дана конфіскація має, зокрема, надіслати "чітке повідомлення": підсанкційні літаки, незаконно придбані у Штатах на користь венесуельських чиновників, не можуть "просто полетіти на захід сонця".

Розслідування у США щодо літака

За даними американського розслідування, наприкінці 2022 та на початку 2023 років пов'язані з Мадуро особи нібито придбали літак Dassault Falcon 900EX через підставну компанію з Карибського басейну. Лайнер тоді оцінювався приблизно в 13 мільйонів доларів.

"Літак було незаконно вивезено зі Сполучених Штатів до Венесуели через Карибський басейн у квітні 2023 року", - розповіли в Мін'юсті США.

З травня минулого року Dassault Falcon із бортовим номером T7-ESPRT літав майже виключно на військову базу у Венесуелі та з неї, й використовувався Мадуро та його представниками, додали в американському відомстві.

Скандальні вибори у Венесуелі

Нагадаємо, 28 липня у Венесуелі відбулися президентські вибори, на яких, згідно з офіційними повідомленнями, здобув перемогу чинний глава держави Ніколас Мадуро. Опозиція заявила про фальсифікацію результатів, у країні пройшли масові акції протесту. Однак США і ЄС не визнають результати виборів, що пройшли.

Зокрема, президент США Джо Байден і президент Бразилії Лула да Сілва закликали уряд Венесуели оприлюднити детальні дані голосування на президентських виборах.

Додамо також, що Штати хочуть запропонувати Мадуро відмовитись від влади в обмін на амністію.