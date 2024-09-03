Правительство Венесуэлы назвало конфискацию США самолета Мадуро "пиратством"

Реакция Венесуэлы

Венесуэльское правительство подтвердило, что Мадуро использовал самолет Dassault Falcon 900EX.

Власти Венесуэлы назвали конфискацию воздушного судна "ничем иным, как пиратством", незаконной и "повторной криминальной практикой" со стороны Штатов.

Что предшествовало

Ранее во вторник в Минюсте США заявили, что самолет президент Венесуэлы Мадуро был конфискован из-за введенных ограничений и нарушений законов Штатов об экспортном контроле и санкциях. Воздушное судно было изъято в Доминиканской Республике и отправлено во Флориду.

В заявлении генпрокурора США Меррика Гарленда говорится, что 2 сентября Минюст "конфисковал самолет, который, как мы утверждаем, был незаконно приобретен за 13 миллионов долларов из-за подставной компании и контрабанды вывезен из Соединенных Штатов для использования Николасом Мадуро и его друзьями".

Помощник министра по контролю за экспортом Минторговли США Мэтью Аксельрод отметил, что данная конфискация должна, в частности, отправить "четкое сообщение": подсанкционные самолеты, незаконно приобретенные в Штатах в пользу венесуэльских чиновников, не могут "просто улетать в закат".

Расследование в США по самолету

По данным американского расследования, в конце 2022 и начале 2023 года связанные с Мадуро лица якобы приобрели самолет Dassault Falcon 900EX через подставную компанию из Карибского бассейна. Лайнер тогда оценивался примерно в 13 миллионов долларов.

"Самолет был незаконно вывезен из Соединенных Штатов в Венесуэлу через Карибский бассейн в апреле 2023 года", - рассказали в Минюсте США.

С мая прошлого года Dassault Falcon с бортовым номером T7-ESPRT летал почти исключительно на военную базу в Венесуэле и из нее и использовался Мадуро и его представителями, добавили в американском ведомстве.

Скандальные выборы в Венесуэле

Напомним, 28 июля в Венесуэле состоялись президентские выборы, на которых, согласно официальным сообщениям, одержал победу действующий глава государства Николас Мадуро. Оппозиция заявила о фальсификации результатов, в стране прошли массовые акции протеста. Однако США и ЕС не признают результаты прошедших выборов.

В частности, президент США Джо Байден и президент Бразилии Лула да Силва призвали правительство Венесуэлы обнародовать подробные данные голосования на президентских выборах.

Добавим также, что Штаты хотят предложить Мадуро отказаться от власти в обмен на амнистию.