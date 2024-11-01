Уряд увів кредити під 0% для купівлі альтернативних засобів енергозабезпечення: що відомо

За словами Міністра енергетики Германа Галущенка, розширення програми стало відповіддю на численні звернення громадян, що прагнуть забезпечити себе незалежною енергією, особливо в умовах агресії РФ.

Зазначається, що тепер на пільгові кредити зможуть претендувати більше домогосподарств, зокрема й ті, чия загальна площа нерухомості не перевищує 300 кв. метрів.

Окрім того, термін подачі документів до банків продовжено до 180 днів, а нові правила дозволяють самостійний монтаж систем або із залученням спеціалістів.

Пільгові умови для домогосподарств

Програма передбачає кредитування під 0% на встановлення систем, що генерують електроенергію з альтернативних джерел: сонячних, вітрових установок з накопичувальними системами.

Повідомляється, що термін кредитування становить 10 років, а максимальна сума - до 480 тисяч гривень.

Програму реалізують державні банки-партнери, серед яких "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", а також ряд інших фінансових установ.

Відомо, що уряд планує залучати ще більше банків до співпраці, розширюючи вибір для позичальників.

Підтримка для ОСББ та житлових кооперативів

Для ОСББ та житлових будівельних кооперативів також діє програма "Доступні кредити 5-7-9" з кредитом до 5 мільйонів гривень під 7% річних терміном до 5 років.

У рамках програми можна фінансувати встановлення сонячних панелей, інверторів, систем зберігання електроенергії та іншого обладнання.

Важливо зазначити, що кредитна програма для ОСББ та ЖБК може застосовуватись у комплексі із програмою "ГрінДІМ".

Згідно з її умовами, ОСББ або житловий кооператив купує обладнання сонячних електростанцій та/або теплових насосів, а держава повертає 70% від вартості обладнання.

Міненерго повідомляє, що для участі у програмі необхідно звернутись до Фонду енергоефективності.

Відомо, що за цією програмою можна отримати: