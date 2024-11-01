Уряд увів кредити під 0% для купівлі альтернативних засобів енергозабезпечення: що відомо

Сьогодні, 1 листопада, Кабмін ухвалив рішення розширити доступ до пільгових кредитів для приватних домогосподарств, які встановлюють гібридні системи електропостачання. Нова постанова розширює коло можливих учасників програми та сприяє покращенню енергетичної ситуації в Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал та Міністерство енергетики України.
За словами Міністра енергетики Германа Галущенка, розширення програми стало відповіддю на численні звернення громадян, що прагнуть забезпечити себе незалежною енергією, особливо в умовах агресії РФ.
Зазначається, що тепер на пільгові кредити зможуть претендувати більше домогосподарств, зокрема й ті, чия загальна площа нерухомості не перевищує 300 кв. метрів.
Окрім того, термін подачі документів до банків продовжено до 180 днів, а нові правила дозволяють самостійний монтаж систем або із залученням спеціалістів.
Програма передбачає кредитування під 0% на встановлення систем, що генерують електроенергію з альтернативних джерел: сонячних, вітрових установок з накопичувальними системами.
Повідомляється, що термін кредитування становить 10 років, а максимальна сума - до 480 тисяч гривень.
Програму реалізують державні банки-партнери, серед яких "ПриватБанк", "Ощадбанк", "Укргазбанк", а також ряд інших фінансових установ.
Відомо, що уряд планує залучати ще більше банків до співпраці, розширюючи вибір для позичальників.
Для ОСББ та житлових будівельних кооперативів також діє програма "Доступні кредити 5-7-9" з кредитом до 5 мільйонів гривень під 7% річних терміном до 5 років.
У рамках програми можна фінансувати встановлення сонячних панелей, інверторів, систем зберігання електроенергії та іншого обладнання.
Важливо зазначити, що кредитна програма для ОСББ та ЖБК може застосовуватись у комплексі із програмою "ГрінДІМ".
Згідно з її умовами, ОСББ або житловий кооператив купує обладнання сонячних електростанцій та/або теплових насосів, а держава повертає 70% від вартості обладнання.
Міненерго повідомляє, що для участі у програмі необхідно звернутись до Фонду енергоефективності.
Відомо, що за цією програмою можна отримати:
Раніше, уряд також спрощував умови кредитування для ОСББ а житлових кооперативів.
Окрім цього, в Міненерго розповідали українцям про те, як можна зменшити суми у платіжках за електроенергію.
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