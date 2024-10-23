Як зменшити щомісячні витрати на світло: ТОП-3 поради з економії електроенергії

Щоденна економія електроенергії кожного українця може суттєво знизити навантаження на енергосистему країни, особливо у холодну пору року. Це також зменшить суми у щомісячних платіжках за світло.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство енергетики України.

За даними Міненерго, побутове споживання становить 30-35% від загального енергобалансу України.

Зазначається, що за умов розумного використання електроенергії можна скоротити її споживання до 30% у кожному домогосподарстві.

"Це - суттєве зниження щомісячних витрат на світло. А також - свідома допомога енергосистемі України", - повідомили у Міністерстві.

Фахівці рекомендують дотримуватися кілька порад:

обирати побутові прилади, враховуючи клас енергоефективності;

завжди ознайомлюватися з інструкцією до використання електроприладів;

використовувати наявні економні режими споживання.

Також у Міненерго представили рейтинг потужності побутової техніки в активному режимі.

Електрична плита - 4-8 кВт/год Тепла підлога - 0,2 кВт/год на м² Масляний радіатор - 1,5-2,5 кВт/год Бойлер - 1,2-2,2 кВт/год Праска, фен - 1,2-2,2 кВт/год Електродуховка - 1-2,5 кВт/год Кондиціонер - 0,7-2,5 кВт/год Електрочайник - 1,5-2 кВт/год Посудомийна машина - 1-1,8 кВт/год Пральна машина - 0,8-1,8 кВт/год Інфрачервоний обігрівач - 0,5-1,5 кВт/год Пилотяг - 0,6-1,3 кВт/год Мікрохвильовка - 0,7-1,2 кВт/год Холодильник - 0,3-1 год кВт/год Ігровий комп'ютер - 0,5-0,7 кВт/год Мобільний телефон, ноутбук, планшет, LED телевізор, роутер - по 0,2 квт/год

"Що означає потужність, наприклад, 1000 Вт? Якщо цей прилад буде безперервно працювати 1 годину на повну потужність, то за цей час він використає 1 кВт електроенергії", - пояснили у Міненерго.

Там також закликали українців розумно підходити до споживання електроенергії у побуті.

Окрім цього, у Міністерстві нагадали, що кожен вчасно вимкнений прилад, кожен обраний енергоефективний режим сприяє стабільній роботі енергосистеми України.