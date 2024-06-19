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Уряд утворив Міжвідомчу робочу групу з питань мобілізації: які її функції

Україна, Середа 19 червня 2024 08:28
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Уряд утворив Міжвідомчу робочу групу з питань мобілізації: які її функції Фото: Мобілізацію буде координувати робоча група Кабміну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів утворив Міжвідомчу робочу групу з питань організації призову військовозобов’язаних громадян на військову службу під час мобілізації. Вона займеться питаннями призову працівників держустанов та держпідприємств.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 18 червня 2024 р. № 707.

Очолить групу міністр Кабінету міністрів. Зараз цю посаду обіймає Олег Немчінов.

До групи увійдуть представники Міноборони, МОЗ, Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості, МВС, Мінекономіки, МОН, Міненерго, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, Держприкордонслужби, Національної поліції.

Згідно з положенням, група є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету міністрів.

Основними завданнями є координація з ТЦК та СП щодо оповіщення та мобілізації військовозобов’язаних громадян, які працюють в органах виконавчої влади, їх територіальних органах, на державних підприємствах, в установах і організаціях.

Група координує організацію оповіщення органами виконавчої влади, їх територіальними органами, підприємствами, установами та організаціями військовозобов’язаних про їх призов на військову службу під час мобілізації, а також організацію їх призову на військову службу.

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію набув чинності 18 травня. Перед цим Кабмін ухвалив низку постанов, які визначають порядок призову. Зокрема, постановою № 560 визначені повноваження органів влади щодо мобілізації.

Крім того, Кабінет міністрів оновив правила бронювання від мобілізації військовозобов'язаних у державних органах, на критично важливих підприємствах для ЗСУ, функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення.

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