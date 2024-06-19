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Кабмин создал Межведомственную рабочую группу по вопросам мобилизации: каковы ее функции

Украина, Среда 19 июня 2024 08:28
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Кабмин создал Межведомственную рабочую группу по вопросам мобилизации: каковы ее функции Фото: Мобилизацию будет координировать рабочая группа Кабмина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров создал Межведомственную рабочую группу по организации призыва военнообязанных граждан на военную службу во время мобилизации. Она займется вопросами призыва работников госучреждений и госпредприятий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 18 июня 2024 г. №707.

Возглавит группу министр Кабинета министров. Сейчас этот пост занимает Олег Немчинов.

В группу войдут представители Минобороны, Минздрава, Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, МВД, Минэкономики, МОН, Минэнерго, Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, Госпогранслужбы, Национальной полиции.

Согласно положению, группа является временным консультативно-совещательным органом Кабинета министров.

Основными задачами является координация с ТЦК и СП по уведомлению и мобилизации военнообязанных граждан, работающих в органах исполнительной власти, их территориальных органах, на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях.

Группа координирует организацию оповещения органами исполнительной власти, их территориальными органами, предприятиями, учреждениями и организациями военнообязанных об их призыве на военную службу во время мобилизации, а также организацию призыва на военную службу.

Напомним, новый закон о мобилизации вступил в силу 18 мая. Перед этим Кабмин принял ряд постановлений, определяющих порядок призыва. В частности, постановлением № 560 определены полномочия органов власти по мобилизации .

Кроме того, Кабинет министров обновил правила бронирования от мобилизации военнообязанных в государственных органах, критически важных предприятиях для ВСУ, функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения.

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