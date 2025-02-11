Уряд уточнив порядок надання 56-денної відпустки вчителям

За його даними, викладено у новій редакції Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства України.

"Уточнено, яким саме науково-педагогічним працівникам надається відпустка 56 календарних днів", - повідомив Мельничук, але не навів перелік цих працівників.

Мельничук розповів, що Кабмін також привів найменування типів закладів у відповідність до закону "Про освіту" та спеціальних законів, якими визначено, що здобуття освіти здійснюється у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти.

Доповнено Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників деякими новими педагогічними посадами, зокрема, посадами: