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Уряд уточнив порядок надання 56-денної відпустки вчителям

Фото: Вчителям і надалі надаватимуть 56-денну відпуску (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів педагогічним працівникам. Уточнено перелік посад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За його даними, викладено у новій редакції Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства України.

"Уточнено, яким саме науково-педагогічним працівникам надається відпустка 56 календарних днів", - повідомив Мельничук, але не навів перелік цих працівників.

Мельничук розповів, що Кабмін також привів найменування типів закладів у відповідність до закону "Про освіту" та спеціальних законів, якими визначено, що здобуття освіти здійснюється у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти.

Доповнено Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників деякими новими педагогічними посадами, зокрема, посадами:

  •  заступника керівника закладу дошкільної освіти з організації освітнього процесу,
  • керівника (завідувача) дошкільного підрозділу,
  • керівника (завідувача) внутрішнього структурного підрозділу закладу загальної середньої освіти,
  • заступника директора з наукового, мистецького, спортивного, військового спрямування (роботи, компоненту) закладу спеціалізованої освіти,
  • асистента викладача та асистента майстра виробничого навчання тощо.

 

Нагадаємо, відповідно до статті 6 закону України "Про відпустки" педагогічним працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 14.04.1997 № 346.

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