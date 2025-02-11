Уряд уточнив порядок надання 56-денної відпустки вчителям

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів педагогічним працівникам. Уточнено перелік посад.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.
За його даними, викладено у новій редакції Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників з метою приведення їх у відповідність до чинного законодавства України.
"Уточнено, яким саме науково-педагогічним працівникам надається відпустка 56 календарних днів", - повідомив Мельничук, але не навів перелік цих працівників.
Мельничук розповів, що Кабмін також привів найменування типів закладів у відповідність до закону "Про освіту" та спеціальних законів, якими визначено, що здобуття освіти здійснюється у закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти.
Доповнено Перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників деякими новими педагогічними посадами, зокрема, посадами:
Нагадаємо, відповідно до статті 6 закону України "Про відпустки" педагогічним працівникам надається щорічна основна відпустка тривалістю до 56 календарних днів у порядку, затвердженому постановою Кабінету міністрів України від 14.04.1997 № 346.