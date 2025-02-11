Кабмин уточнил порядок предоставления 56-дневного отпуска учителям

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок предоставления ежегодного основного отпуска продолжительностью до 56 календарных дней педагогическим работникам. Уточнен перечень должностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
По его данным, изложен в новой редакции Перечень должностей педагогических и научно-педагогических работников с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством Украины.
"Уточнено, каким именно научно-педагогическим работникам предоставляется отпуск 56 календарных дней", - сообщил Мельничук, но не привел перечень этих работников.
Мельничук рассказал, что Кабмин также привел наименование типов учреждений в соответствие с законом "Об образовании" и специальными законами, которыми определено, что получение образования осуществляется в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования.
Дополнен Перечень должностей педагогических и научно-педагогических работников некоторыми новыми педагогическими должностями, в частности, должностями:
Напомним, в соответствии со статьей 6 закона Украины "Об отпусках" педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью до 56 календарных дней в порядке, утвержденном постановлением Кабинета министров Украины от 14.04.1997 № 346.