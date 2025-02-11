Кабмин уточнил порядок предоставления 56-дневного отпуска учителям

По его данным, изложен в новой редакции Перечень должностей педагогических и научно-педагогических работников с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством Украины.

"Уточнено, каким именно научно-педагогическим работникам предоставляется отпуск 56 календарных дней", - сообщил Мельничук, но не привел перечень этих работников.

Мельничук рассказал, что Кабмин также привел наименование типов учреждений в соответствие с законом "Об образовании" и специальными законами, которыми определено, что получение образования осуществляется в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования.

Дополнен Перечень должностей педагогических и научно-педагогических работников некоторыми новыми педагогическими должностями, в частности, должностями: