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Кабмин уточнил порядок предоставления 56-дневного отпуска учителям

Фото: Учителям и далее будут предоставлять 56-дневный отпуск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в Порядок предоставления ежегодного основного отпуска продолжительностью до 56 календарных дней педагогическим работникам. Уточнен перечень должностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По его данным, изложен в новой редакции Перечень должностей педагогических и научно-педагогических работников с целью приведения их в соответствие с действующим законодательством Украины.

"Уточнено, каким именно научно-педагогическим работникам предоставляется отпуск 56 календарных дней", - сообщил Мельничук, но не привел перечень этих работников.

Мельничук рассказал, что Кабмин также привел наименование типов учреждений в соответствие с законом "Об образовании" и специальными законами, которыми определено, что получение образования осуществляется в учреждениях дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего, высшего, последипломного образования.

Дополнен Перечень должностей педагогических и научно-педагогических работников некоторыми новыми педагогическими должностями, в частности, должностями:

  • заместителя руководителя заведения дошкольного образования по организации образовательного процесса,
  • руководителя (заведующего) дошкольного подразделения,
  • руководителя (заведующего) внутреннего структурного подразделения заведения общего среднего образования,
  • заместителя директора по научному, художественного, спортивного, военного направления (работы, компонента) учреждения специализированного образования,
  • ассистента преподавателя и ассистента мастера производственного обучения и т.д.

 

 

Напомним, в соответствии со статьей 6 закона Украины "Об отпусках" педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной отпуск продолжительностью до 56 календарных дней в порядке, утвержденном постановлением Кабинета министров Украины от 14.04.1997 № 346.

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