Правительство Украины изменило расчет советского стажа для пенсий

Кабинет министров утвердил ряд документов по определению стажа работы на территории республик СССР до 1992 года для назначения пенсий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.

По его данным, утвержден:

Порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР для зачисления их в страховой стаж;

Порядок подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для определения права на назначение пенсии по возрасту.

Поручено Пенсионному фонду Украины обеспечить пересмотр решений, принятых с 2024 года в отношении лиц, работавших до 1 января 1992 года.

Новое законодательство

Напомним, в 2024 году был принят закон, которым определяются основные условия учета при исчислении пенсий периодов работы за рубежом, в т.ч. в связи с выходом Украины из Соглашения между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран относительно пенсионного обеспечения.

Одним из международных соглашений, которое действовало в этой сфере, до недавнего времени было Соглашение между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению от 1992 года.

В соответствии со статьей 6 соглашения гражданам Украины при назначении пенсии учитывались периоды работы на территории государств - участников соглашения (а именно, Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Российской Федерации),

Однако с 1 января 2023 года из соглашения вышла Российская Федерация, а после этого - Украина.

Согласно новому закону: