Правительство Украины изменило расчет советского стажа для пенсий
Кабинет министров утвердил ряд документов по определению стажа работы на территории республик СССР до 1992 года для назначения пенсий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
По его данным, утвержден:
- Порядок подтверждения неосуществления другим государством пенсионных выплат лицам, проживающим в Украине, за периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего СССР для зачисления их в страховой стаж;
- Порядок подтверждения и зачисления периодов работы лица в другом государстве в страховой стаж (стаж работы) для определения права на назначение пенсии по возрасту.
Поручено Пенсионному фонду Украины обеспечить пересмотр решений, принятых с 2024 года в отношении лиц, работавших до 1 января 1992 года.
Новое законодательство
Напомним, в 2024 году был принят закон, которым определяются основные условия учета при исчислении пенсий периодов работы за рубежом, в т.ч. в связи с выходом Украины из Соглашения между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран относительно пенсионного обеспечения.
Одним из международных соглашений, которое действовало в этой сфере, до недавнего времени было Соглашение между государствами-участниками СНГ о гарантиях прав граждан этих стран по пенсионному обеспечению от 1992 года.
В соответствии со статьей 6 соглашения гражданам Украины при назначении пенсии учитывались периоды работы на территории государств - участников соглашения (а именно, Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Российской Федерации),
Однако с 1 января 2023 года из соглашения вышла Российская Федерация, а после этого - Украина.
Согласно новому закону:
- - периоды трудовой деятельности до 1 января 1992 года за пределами Украины в республиках бывшего Союза ССР засчитываются в страховой стаж, в том числе на льготных условиях, лицам, проживающим в Украине, при условии неосуществления другим государством пенсионных выплат таким лицам за указанные периоды,
- - не засчитываются в страховой стаж периоды трудовой деятельности за пределами Украины, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.
Подробнее о новом законе читайте в материале РБК-Украина.
Напомним, в декабре 2024 года общая численность пенсионеров в Украине составляла 10,348 млн человек, что на 203,4 тысяч меньше, чем год назад.
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