Уряд України веде переговори з ЄС щодо фінансування заморожених проєктів USAID
Уряд України веде переговори з Європейським Союзом щодо фінансування заморожених проєктів Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Вже є попередні рішення.
Про це сказала віцепрем'єрка, міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, повідомляє РБК-Україна з посилання на її виступ.
"Переговори тривають. Уже міністри в українському уряді проводили зустрічі по тих програмах, які є критичними: Міністерство енергетики, Міністерство інфраструктури, Міністерство цифрової трансформації, очевидно, Міністерство юстиції", - сказала вона на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного".
Як зазначила Стефанішина, є попередні рішення де можна залучити таке термінове фінансування - це питання відновлення, енергетичної стійкості, кіберзахисту.
"Але так само ми очікуємо, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучить позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, що обирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі", - повідомила віцепрем'єрка.
За її словами, замороження USAID в Україні спричинило проблеми у роботі низки комісій, які займаються відбором до суддівського корпусу.
"Це Етична рада, це Громадська рада міжнародних експертів, це комісія з відбору голови Бюро економічної безпеки, а також не у повному складі (відбувається) робота комісії з відбору суддів Вищого антикорупційного суду", - повідомила Стефанішина.
Нагадаємо, в адміністрації Дональда Трампа звинуватили USAID у зайвих витратах та заморозили програми. Агентство підпорядкували Держдепу. Офісу USAID в Україні теж було доручено припинити програми.
За даними СNN, адміністрація Дональда Трампа залишить в USAID менше ніж 300 співробітників. Решті 10 тисячам, прийнятих на роботу безпосередньо, буде надано відпустку.