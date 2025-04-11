Уряд України ухвалив рішення щодо газових цін на літо

Ціни на газ в Україні під час війни регулюються Положенням про покладення спеціальних обов’язків (ПСО) на державні компанії. Уряд продовжив дію постанови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду в парламенті Тараса Мельничука в Telegram.
За його даними, пільгові ціни виробникам теплової енергії для надання ними комунальних послуг споживачам в міжопалювальний період будуть діяти до 31 жовтня 2025 року.
Нагадаємо, згідно з постановою уряду ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" поставляє природний газ за цінами:
Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення, водночас він не стосується електроенергії, холодної води та інших послуг.
Ціна на газ регулюється постановою уряду про ПСО (покладання спеціальних обов'язків) на НАК "Нафтогаз України".
"Нафтогаз" продає газ за ціною 7 420 гривень за 1000 куб. метрів для приватних постачальників, а також для виробників тепла населенню.
Українська влада в меморандумі з МВФ в березні знову заявила про плани додатково підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги
Національний банк очікує, що протягом 2025 року чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуть. Підвищення можливе з 2026 року.