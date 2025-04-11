Правительство Украины приняло решение о газовых ценах на лето

Цены на газ в Украине во время войны регулируются Положением о возложении специальных обязанностей (ПСО) на государственные компании. Правительство продлило действие постановления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.
По его данным, льготные цены производителям тепловой энергии для предоставления ими коммунальных услуг потребителям в межотопительный период будут действовать до 31 октября 2025 года.
Напомним, согласно постановлению правительства ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет природный газ по ценам:
Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, при этом он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг.
Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК "Нафтогаз Украины".
"Нафтогаз" продает газ по цене 7 420 гривен за 1000 куб. метров для частных поставщиков, а также для производителей тепла населению.
Украинские власти в меморандуме с МВФ в марте снова заявили о планах дополнительно повысить тарифы на жилищно-коммунальные услуги
Национальный банк ожидает, что в течение 2025 года действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды пересматривать не будут. Повышение возможно с 2026 года.