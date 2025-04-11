Правительство Украины приняло решение о газовых ценах на лето

По его данным, льготные цены производителям тепловой энергии для предоставления ими коммунальных услуг потребителям в межотопительный период будут действовать до 31 октября 2025 года.

Напомним, согласно постановлению правительства ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг" поставляет природный газ по ценам:

для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и снабжению горячей воды населению - 7 420 гривен с учетом НДС за 1000 куб. метров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

Цены на газ

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, при этом он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК "Нафтогаз Украины".

"Нафтогаз" продает газ по цене 7 420 гривен за 1000 куб. метров для частных поставщиков, а также для производителей тепла населению.