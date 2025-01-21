Уряд України скоротив кількість чиновників

Кабінет міністрів ухвалив рішення про скорочення граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Постанова стосується шести відомств.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані постанову від 17 січня 2025 р. № 52.
Уряд вніс зміни до постанови від 5 квітня 2014 р. № 85, якою встановлена гранична чисельність.
Зокрема, скорочується чисельність працівників таких територіальних органів:
Чисельність працівників центрального апарату цих відомств залишається без змін.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року середня зарплата в центральних держорганах становила 62,0 тисяч гривень. Порівняно із січнем середня нарахована зарплата 21,7 тисяч чиновників зросла на 61%.
За даними Мінфіну, лідирує за рівнем зарплат Антимонопольний комітет. У середньому його працівники отримують зарплату в 118,7 тисячі гривень. У комітеті працює 268 осіб. Зарплата керівництва одна з найвищих - 215,0 тисяч гривень.
Станом на 1 січня 2024 року в 108 органах державної влади фактично працювало 169 тисяч осіб. У 2023 році фактична чисельність працівників скоротилася на 6,8 тисяч осіб.