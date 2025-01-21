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Правительство Украины сократило количество чиновников

Фото: Количество чиновников Украине сократили на 90 человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров принял решение о сокращении предельной численности работников территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Постановление касается шести ведомств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные постановление от 17 января 2025 г. № 52.

Правительство внесло изменения в постановление от 5 апреля 2014 г. № 85, которым установлена предельная численность.

В частности, сокращается численность работников таких территориальных органов:

  • Минюст - на 20 человек до 13252 человек,
  • Госстат - на 20 человек до 3939 человек,
  • Укртрансбезопасность - на 20 человек до 7385 человек,
  • Госгеокадастр - на 10 человек до 4046 человек,
  • Гоструда - на 10 человек до 2103 человек,
  • Госэкоинспекция - на 10 человек до 1531 человека.

Численность работников центрального аппарата этих ведомств остается без изменений.

Зарплата чиновников

Напомним, в ноябре 2024 года средняя зарплата в центральных госорганах составляла 62,0 тысяч гривен. По сравнению с январем средняя начисленная зарплата 21,7 тысяч чиновников выросла на 61%.

По данным Минфина, лидирует по уровню зарплат Антимонопольный комитет. В среднем его работники получают зарплату в 118,7 тысячи гривен. В комитете работает 268 человек. Зарплата руководства одна из самых высоких - 215,0 тысяч гривен.

По состоянию на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работало 169 тысяч человек. В 2023 году фактическая численность работников сократилась на 6,8 тысяч человек.

 

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