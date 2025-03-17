Уряд України схвалив проект меморандуму з МВФ

Кабінет міністрів схвалив проект Листа про наміри уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду та проект Меморандуму про економічну та фінансову політику.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 14 березня 2025 р. № 215-р .

Уряд уповноважив міністра фінансів Сергія Марченка на підписання зазначеного листа.

Документ поки що не публікується. Зазвичай його оприлюднюють після засідання Ради директорів МВФ, на якому ухвалюється виділення чергового траншу. Очікується, що це станеться наприкінці березня.

Програма з МВФ

Нагадаємо, 28 лютого Місія МВФ та українська влада досягли угоди на рівні персоналу про сьомий огляд чотирирічної угоди EFF. Очікується, що Україна отримає близько 400 млн доларів. Це збільшить загальні виплати за програмою до 10,1 млрд доларів.

МВФ зменшив обсяг траншу, який очікується в березні, з 920 до 400 млн доларів на прохання України.

"Це відбулося після відповідного обговорення, і, за великим рахунком, на прохання української сторони, враховуючи те, що зараз ми маємо підтверджені належним чином джерела зовнішнього фінансування", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.

Як зазначила Джулі Козак, директорка Департаменту комунікацій МВФ, загальний розмір програми, що становить 15,6 млрд доларів, залишається незмінним, а ця зміна у схемі виплат відображає мінливу схему платіжного балансу України.

За її словами, всі кількісні критерії ефективності на кінець грудня було виконано, і між українською владою та співробітниками МВФ було досягнуто порозуміння щодо низки політик і реформ для підтримки макроекономічної стабільності.

"Програма структурних реформ в Україні продовжує успішно здійснюватися, і українська влада взяла на себе серйозні зобов'язання в низці інших областей", - додала Козак.