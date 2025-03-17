Правительство Украины одобрило проект меморандума с МВФ

Кабинет министров одобрил проект Письма о намерениях правительства Украины и Национального банка Украины к Международному валютному фонду и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 14 марта 2025 г. № 215-р .

Правительство уполномочило министра финансов Сергея Марченко на подписание указанного письма.

Документ пока не публикуется. Обычно его обнародуют после заседания Совета директоров МВФ, на котором принимается решение о выделении очередного транша. Ожидается, что это произойдет в конце марта.

Программа с МВФ

Напомним, 28 февраля Миссия МВФ и украинская власть достигли соглашения на уровне персонала о седьмом обзоре четырехлетнего соглашения EFF. Ожидается, что Украина получит около 400 млн долларов. Это увеличит общие выплаты по программе до 10,1 млрд долларов.

МВФ уменьшил объем транша, который ожидается в марте, с 920 до 400 млн долларов по просьбе Украины.

"Это произошло после соответствующего обсуждения, и, по большому счету, по просьбе украинской стороны, учитывая то, что сейчас мы имеем подтвержденные должным образом источники внешнего финансирования", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Как отметила Джули Козак, директор Департамента коммуникаций МВФ, общий размер программы, составляющий 15,6 млрд долларов, остается неизменным, а это изменение в схеме выплат отражает меняющуюся схему платежного баланса Украины.

По ее словам, все количественные критерии эффективности на конец декабря были выполнены, и между украинскими властями и сотрудниками МВФ было достигнуто понимание по ряду политик и реформ для поддержания макроэкономической стабильности.

"Программа структурных реформ в Украине продолжает успешно осуществляться, и украинская власть взяла на себя серьезные обязательства в ряде других областей", - добавила Козак.