НБУ пояснив зменшення розміру чергового траншу МВФ Україні

Міжнародний валютний фонд зменшив обсяг траншу, який очікується у березні, на прохання України. Київ має джерела зовнішнього фінансування.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг на Youtube.

"Це сталося після відповідного обговорення, і по великому рахунку на прохання української сторони з огляду на те, що наразі ми маємо підтверджені належним чином джерела зовнішнього фінансування", - сказав він. Крім того, заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, "враховуючи потреби платіжного балансу, зважаючи на ті запевнення, які у нас є від міжнародних партнерів, на прохання української сторони місія МВФ погодила зміну структури виплат і перенесення фінансування на майбутні періоди". Наприкінці лютого Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) досягли домовленості на рівні персоналу щодо сьомого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).