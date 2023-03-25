Уряд України схвалив меморандум з МВФ

Розпорядження уповноважує міністра фінансів Сергія Марченка на підписання зазначеного листа.

Уряд поки що не публікує документів.

Меморандум з МВФ про економічну та фінансову політику підписують президент, голова уряду, голова НБУ та міністр фінансів. Він містить добровільні зобов’язання влади країни робити певні кроки.

Зазвичай меморандум оприлюднює МВФ після схвалення програми Радою директорів.

Нагадаємо, цього тижня було досягнуто домовленості з МВФ на робочому рівні за новою чотирирічною програмою фінансування України на 15,6 млрд доларів. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що програма МВФ з Україною може бути затверджена вже за кілька тижнів.

Програму затверджує Рада директорів МВФ. Питання України у порядку денному на найближчі засідання поки що немає.