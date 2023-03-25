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Правительство Украины одобрило меморандум с МВФ

Фото: правительство одобрило меморандум с МВФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрит проект письма о намерениях правительства и Национального банка Украины Международному валютному фонду и проект Меморандума об экономической и финансовой политике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение от 24 марта 2023 г. №242-р.

Распоряжение уполномочивает Министра финансов Сергея Марченко на подписание указанного письма.

Правительство пока не публикует документы.

Меморандум с МВФ об экономической и финансовой политике подписывают президент, глава правительства, глава НБУ и министр финансов. Он содержит добровольные обязательства властей страны предпринять определенные шаги.

Обычно меморандум обнародует МВФ после одобрения программы Советом директоров.

Напомним, на этой неделе была достигнута договоренность с МВФ на рабочем уровне по новой четырехлетней программе финансирования Украины на 15,6 млрд долларов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что программа МВФ с Украиной может быть утверждена уже через несколько недель.

Программу утверждает Совет директоров МВФ. Вопроса Украины в повестке дня на ближайшие заседания пока нет.

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