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Нова програма МВФ. Шмигаль очікує схвалення протягом кількох тижнів

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Україна, П'ятниця 24 березня 2023 17:08
Нова програма МВФ. Шмигаль очікує схвалення протягом кількох тижнів Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (УНІАН)
Автор: Каріна Левицька

Нова програма Міжнародного валютного банку щодо України може бути затверджена вже за кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Цього тижня досягли домовленості з МВФ на робочому рівні щодо нової програми фінансування. Обсяг програми – 15,6 млрд доларів", - повідомив прем'єр.

За словами Шмигаля, програма розрахована на 48 місяців та матиме два етапи.

"Розраховуємо, що вже за кілька тижнів Рада директорів Фонду остаточно затвердить нову програму", - наголосив він.

Прем'єр також підкреслив, що нова програма від МВФ допоможе нам залучити кошти від інших міжнародних партнерів і профінансувати всі ключові видатки бюджету на цей рік.

Нагадаємо, 21 березня Україна домовилася з Міжнародним валютним фондом щодо чотирирічного пакету фінансування.

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Прем'єр-міністр МВФ Денис Шмигаль
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