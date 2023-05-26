Уряд України надав фінансові гарантії для суден "зернового коридору"

Гарантії надаватимуться фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав.

Зокрема, вони зможуть отримати компенсації у разі заподіяння шкоди під час перебування таких суден у територіальних водах України, коли такі судна для здійснення вантажних перевезень прямують до/з відкритих морських портів України.

Зернова угода

Нагадаємо, з липня 2022 року діє так званий "зерновий коридор", який відкрив для судноплавства три порти Великої Одеси. За цей час з України було вивезено більше 30 млн тонн продовольства.

"Зернова угода" між Україною, Туреччиною, ООН та Росією 18 травня була продовжена ще на два місяці.

Страховики судів заявили, що з 1 січня 2023 року скасовують покриття військових ризиків у Росії, Україні та Білорусі після виходу перестраховиків з регіону через серйозні збитки.

Водночас програма страхування, яка забезпечує покриття вантажів через український експортний коридор зерна, у 2023 році діє без підвищення ставок, оскільки продукт був створений таким чином, що страховики, які беруть участь у програмі, поділяють ризик без необхідності перестрахування.