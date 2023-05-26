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Уряд України надав фінансові гарантії для суден "зернового коридору"

Фото: Кабмін застрахує судна зернового коридору (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України затвердив Порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України та воєнних дій на території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Гарантії надаватимуться фрахтувальникам, операторам та/або власникам морських суден та суден внутрішнього плавання, що ходять під прапором України та під прапорами іноземних держав.

Зокрема, вони зможуть отримати компенсації у разі заподіяння шкоди під час перебування таких суден у територіальних водах України, коли такі судна для здійснення вантажних перевезень прямують до/з відкритих морських портів України.

Зернова угода

Нагадаємо, з липня 2022 року діє так званий "зерновий коридор", який відкрив для судноплавства три порти Великої Одеси. За цей час з України було вивезено більше 30 млн тонн продовольства.

"Зернова угода" між Україною, Туреччиною, ООН та Росією 18 травня була продовжена ще на два місяці.

Страховики судів заявили, що з 1 січня 2023 року скасовують покриття військових ризиків у Росії, Україні та Білорусі після виходу перестраховиків з регіону через серйозні збитки.

Водночас програма страхування, яка забезпечує покриття вантажів через український експортний коридор зерна, у 2023 році діє без підвищення ставок, оскільки продукт був створений таким чином, що страховики, які беруть участь у програмі, поділяють ризик без необхідності перестрахування.

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