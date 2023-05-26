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Правительство Украины предоставило финансовые гарантии для судов "зернового коридора"

Фото: Кабмин застрахует суда зернового коридора (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил Порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины и военных действий на территории Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Гарантии будут предоставляться фрахтователям, операторам и/или владельцам морских судов и судов внутреннего плавания, ходящих под флагом Украины и под флагами иностранных государств.

В частности, они смогут получить компенсации в случае причинения вреда во время пребывания таких судов в территориальных водах Украины, когда такие суда для грузовых перевозок направляются в открытые морские порты Украины.

Зерновое соглашение

Напомним, с июля 2022 года действует так называемый "зерновой коридор", открывший для судоходства три порта Большой Одессы. За это время из Украины было вывезено более 30 млн тонн продовольствия.

"Зерновая сделка" между Украиной, Турцией, ООН и Россией 18 мая была продлена еще на два месяца.

Страховщики судов заявили, что с 1 января 2023 года отменяют покрытие военных рисков в России, Украине и Беларуси после выхода перестраховщиков из региона из-за серьезных убытков.

В то же время, программа страхования, обеспечивающая покрытие грузов через украинский экспортный коридор зерна, в 2023 году действует без повышения ставок, поскольку продукт был создан таким образом, что участвующие в программе страховщики разделяют риск без необходимости перестрахования.

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