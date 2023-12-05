Уряд України має намір конфіскувати у росіян 50 великих підприємств: перелік

"Мова йде про 50 обʼєктів",- написав Железняк та оприлюднив перелік.
За його словами, з супровідних документів можна побачити, що з переліку чомусь вилучили "Крюківський вагонобудівний завод" та "Брокард-Україна", але і додали "Індустріальна спілка Донбасу", "Алчевський металургійний комбінат"та "Дніпровський металургійний комбінат".
Згідно з документом, планується вилучити частки росіян в наступних підприємствах:
"Інститут Южніігіпрогаз" (Донецьк)
"Краматорський цементний завод - Пушка" (Краматорськ)
Міжреспубліканська асоціація ділового та науково-технічного співробітництва газових господарств (Київ)
"Українські енергетичні машини" (Харків)
"Луганськтепловоз"
"Галичфарм" (Сєвєродонецьк)
"Житомир- Лада" (Житомир)
"Зелений мис" (Сімферополь)
"Полтава - Лада" (Полтава)
Науково-виробнича асоціація по створенню реалізації літаків громадянського призначення АН-72, АН-74 та їх модифікацій "УРАН" (Харків)
"Внешінком" (Київ)
Міжнародна асоціація "Зварювання" (Київ)
Пансіонат "Відпочинок" конструкторського бюро "Мотор" (Ялта)
"Морський регістр судноплавства" (Севастополь)
"13 судноремонтний завод Чорноморського флоту" (Севастополь)
Україна запровадила багато рівнів санкцій проти Росії та пов'язаних із Кремлем олігархів. Ще на початку вторгнення у 2022 році НБУ заборонив обіг рубля та закрив російські державні банки. Українські суди постійно конфіскують російські активи.
Крім того, Верховна рада затвердила рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо санкцій щодо оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.