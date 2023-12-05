UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Уряд України має намір конфіскувати у росіян 50 великих підприємств: перелік

Фото: Кабмін конфіскує у росіян 50 великих підприємств (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів під час засідання 5 грудня планує ухвалити рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Росії та її резидентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

"Мова йде про 50 обʼєктів",- написав Железняк та оприлюднив перелік.

За його словами, з супровідних документів можна побачити, що з переліку чомусь вилучили "Крюківський вагонобудівний завод" та "Брокард-Україна", але і додали "Індустріальна спілка Донбасу", "Алчевський металургійний комбінат"та "Дніпровський металургійний комбінат".

Згідно з документом, планується вилучити частки росіян в наступних підприємствах:

  1. "Інститут Южніігіпрогаз" (Донецьк)
  2. "Краматорський цементний завод - Пушка" (Краматорськ)
  3. Міжреспубліканська асоціація ділового та науково-технічного співробітництва газових господарств (Київ)
  4. "Українські енергетичні машини" (Харків)
  5. "Луганськтепловоз"
  6. "Галичфарм" (Сєвєродонецьк)
  7. "Житомир- Лада" (Житомир)
  8. "Зелений мис" (Сімферополь)
  9. "Полтава - Лада" (Полтава)
  10. Науково-виробнича асоціація по створенню реалізації літаків громадянського призначення АН-72, АН-74 та їх модифікацій "УРАН" (Харків)
  11. "Внешінком" (Київ)
  12. Міжнародна асоціація "Зварювання" (Київ)
  13. Пансіонат "Відпочинок" конструкторського бюро "Мотор" (Ялта)
  14. "Морський регістр судноплавства" (Севастополь)
  15. "13 судноремонтний завод Чорноморського флоту" (Севастополь)
  16. "Дитячий оздоровчий центр "Воронеж" (Ялта)
  17. "Ялтинський університет менеджменту"
  18. Спеціалізований санаторій-профілакторій "ПОЛІТ" (Судак)
  19. "Пансіонат "Зеніт" (Судак)
  20. Українсько-Російський гуманітарно-економічний коледж (Ялта)
  21. "471 відділ торгівлі управління торгівлі червонопрапорного чорноморського флоту" (Севастополь)
  22. "Донтулазброя" (Донецьк)
  23. "Планета- Буд" (Київ)
  24. Севастопольський комплексний проектний відділ 23 державного морського проектного інституту
  25. 1472 військово- морський клінічний госпіталь Міністерства оборони Російської Федерації (Севастополь)
  26. "Будівельне управління Чорноморського флоту Міністерства оборони Російської Федерації’ (Севастополь)
  27. Асоціація "Високонадійний трубопровідний транспорт" (Київ)
  28. "Спільне українсько-російське підприємство "Бугаз" (Судак)
  29. "Пансіонат Зоря" (Крим)
  30. "771 ремонтний завод засобів зв’язку Чорноморського флоту" (Севастополь)
  31. "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України" (Київ)
  32. "Полтава-Капітал" (Полтава)
  33. "Харків-Капітал" (Харків)
  34. "Охолоджувальні вежі Прага-Київ" (Київ)
  35. "Московський культурно-діловий центр "Дім Москви" в Донецьку"
  36. "Газпром збут Україна" (Київ)
  37. "Гупми" (Крим)
  38. "Газпромнефть лубрікантс Україна" (Київ)
  39. "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" (Полтава)
  40. "Газпром експорт" (Київ)
  41. "Морський регістр судноплавства в Україні" (Одеса)
  42. "Жефко Україна" (Київ)
  43. "Індустріальна спілка Донбасу" (Краматорськ)
  44. "Алчевський металургійний комбінат"
  45. "Дніпровський металургійний комбінат" (Кам’янське)
  46. "Алчевський коксохімічний завод"
  47. "Лисичанська нафтова інвестиційна компанія"
  48. "Сегежа Оріана Україна" (Калуш)
  49. "Сегежа Пекеджинг Україна" (Калуш)
  50. "Росатом Східна Європа" (Київ)

Санкції проти Росії

Україна запровадила багато рівнів санкцій проти Росії та пов'язаних із Кремлем олігархів. Ще на початку вторгнення у 2022 році НБУ заборонив обіг рубля та закрив російські державні банки. Українські суди постійно конфіскують російські активи.

Крім того, Верховна рада затвердила рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) щодо санкцій щодо оборонно-промислової сфери Росії та Білорусі терміном на 50 років.

Читайте РБК-Україна в Google News