Правительство Украины намерено конфисковать у россиян 50 крупных предприятий: перечень

"Речь идет о 50 объектах", - написал Железняк и обнародовал перечень.

По его словам, из сопроводительных документов можно увидеть, что из перечня почему-то изъяли "Крюковский вагоностроительный завод" и "Брокард-Украина", но и добавили "Индустриальный союз Донбасса", "Алчевский металлургический комбинат" и "Днепровский металлургический комбинат".

Согласно документу, планируется изъять доли россиян в следующих предприятиях:

"Институт Южныегиппрогаз" (Донецк) "Краматорский цементный завод - Пушка" (Краматорск) Межреспубликанская ассоциация делового и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств (Киев) "Украинские энергетические машины" (Харьков) "Лугансктепловоз" "Галичфарм" (Северодонецк) "Житомир - Лада" (Житомир) "Зеленый мыс" (Симферополь) "Полтава - Лада" (Полтава) Научно-производственная ассоциация по созданию реализации самолетов гражданского назначения АН-72, АН-74 и их модификации "УРАН" (Харьков) "Внешинком" (Киев) Международная ассоциация "Сварка" (Киев) Пансионат "Отдых" конструкторского бюро "Мотор" (Ялта) "Морской регистр судоходства" (Севастополь) "13 судоремонтный завод Черноморского флота" (Севастополь) "Детский оздоровительный центр "Воронеж" (Ялта) "Ялтинский университет менеджмента" Специализированный санаторий-профилакторий "ПОЛИТ" (Судак) "Пансионат "Зенит" (Судак) Украинско-российский гуманитарно-экономический колледж (Ялта) "471 отдел торговли управления торговли краснознаменного черноморского флота" (Севастополь) "Донтулазброя" (Донецк) "Планета-Строй" (Киев) Севастопольский комплексный проектный отдел 23 государственного морского проектного института "1472 военно-морской клинический госпиталь Министерства обороны Российской Федерации" (Севастополь) "Строительное управление Черноморского флота Министерства обороны Российской Федерации" (Севастополь) Ассоциация "Высоконадежный трубопроводный транспорт" (Киев) "Совместное украинско-российское предприятие "Бугаз" (Судак) "Пансионат Заря" (Крым) "771 ремонтный завод средств связи Черноморского флота" (Севастополь) "Международный консорциум по управлению и развитию газотранспортной системы Украины" (Киев) "Полтава-Капитал" (Полтава) "Харьков-Капитал" (Харьков) "Охладительные башни Прага-Киев" (Киев) "Московский культурно-деловой центр "Дом Москвы" в Донецке" "Газпром сбыт Украина" (Киев) "Гупмы" (Крым) "Газпромнефть лубрикантс Украина" (Киев) "ТАТНЕФТЬ-АЗС-УКРАИНА" (Полтава) "Газпром экспорт" (Киев) "Морской регистр судоходства в Украине" (Одесса) "Жефко Украина" (Киев) "Индустриальный союз Донбасса" (Краматорск) "Алчевский металлургический комбинат" "Днепровский металлургический комбинат" (Каменское) "Алчевский коксохимический завод" "Лисичанская нефтяная инвестиционная компания" "Сегежа Ориана Украина" (Калуш) "Сегежа Пекеджинг Украина" (Калуш) "Росатом Восточная Европа" (Киев)

Санкции против России

Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы.

Кроме того, Верховная рада утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении оборонно-промышленной сферы России и Беларуси сроком на 50 лет.