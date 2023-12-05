Правительство Украины намерено конфисковать у россиян 50 крупных предприятий: перечень

"Речь идет о 50 объектах", - написал Железняк и обнародовал перечень.
По его словам, из сопроводительных документов можно увидеть, что из перечня почему-то изъяли "Крюковский вагоностроительный завод" и "Брокард-Украина", но и добавили "Индустриальный союз Донбасса", "Алчевский металлургический комбинат" и "Днепровский металлургический комбинат".
Согласно документу, планируется изъять доли россиян в следующих предприятиях:
"Институт Южныегиппрогаз" (Донецк)
"Краматорский цементный завод - Пушка" (Краматорск)
Межреспубликанская ассоциация делового и научно-технического сотрудничества газовых хозяйств (Киев)
"Украинские энергетические машины" (Харьков)
"Лугансктепловоз"
"Галичфарм" (Северодонецк)
"Житомир - Лада" (Житомир)
"Зеленый мыс" (Симферополь)
"Полтава - Лада" (Полтава)
Научно-производственная ассоциация по созданию реализации самолетов гражданского назначения АН-72, АН-74 и их модификации "УРАН" (Харьков)
"Внешинком" (Киев)
Международная ассоциация "Сварка" (Киев)
Пансионат "Отдых" конструкторского бюро "Мотор" (Ялта)
"Морской регистр судоходства" (Севастополь)
"13 судоремонтный завод Черноморского флота" (Севастополь)
Украина ввела много уровней санкций против России и связанных с Кремлем олигархов. Еще в начале вторжения в 2022 году НБУ запретил обращение рубля и закрыл российские государственные банки. Украинские суды постоянно конфисковывают российские активы.
Кроме того, Верховная рада утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении оборонно-промышленной сферы России и Беларуси сроком на 50 лет.