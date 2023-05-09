Уряд України дозволив валютні платежі за навчання льотчиків

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови, яка регулює валютні платежі за послуги під час воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 5 травня 2023 р. № 445 .

Нагадаємо, в липні 2022 року Кабінет міністрів скасував постанову про перелік товарів критичного імпорту , для яких дозволено купувати валюту на міжбанку. Водночас залишається заборона на імпорт послуг, які дозволяються окремими рішеннями уряду.

Відзначимо, міністр оборони України Олексій Резніков пояснив зволікання союзників із рішенням про винищувачі. За його словами, українські партнери розуміють, що надавши Україні літаки, потрібен час на їхню підготовку та навчання пілотів.

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