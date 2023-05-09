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Правительство Украины разрешило валютные платежи за обучение летчиков

Фото: обучение летчиков может оплачиваться Украиной (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины внес изменения в постановление, регулирующее валютные платежи за услуги во время военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 5 мая 2023 г. №445 .

Изменениями рекомендовано Национальному банку обеспечить проведение валютных переводов за:

  • "Услуги по обучению управлению летательными и космическими аппаратами и ракетами, в том числе с использованием метода моделирования (комплекс услуг по проведению профессиональной подготовки летного состава)".

Напомним, в июле 2022 года Кабинет министров отменил постановление о перечне товаров критического импорта, для которых разрешено покупать валюту на межбанке. В то же время остается запрет на импорт услуг, разрешаемых отдельными решениями правительства.

Отметим, министр обороны Украины Алексей Резников объяснил промедление союзников с решением об истребителях. По его словам, украинские партнеры понимают, что предоставив Украине самолеты, нужно время на их подготовку и обучение пилотов.

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