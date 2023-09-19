Уряд ухвалив три рішення для боротьби з хабарництвом та відмиванням грошей

За його словами, по-перше, уряд схвалив законопроект про ратифікацію угоди з OECP.

"Україна приєднається до робочої групи щодо боротьби з хабарництвом у міжнародних ділових операціях. Вже маємо статус потенційного кандидата на вступ до Організації. Крок за кроком наближаємося до повноцінного членства", - розповів прем’єр.

Шмигаль повідомив, що друге рішення - це затвердження законопроекту, що приводить законодавство до стандартів FATF, Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей.

"Ми ведемо діалог з FATF щодо включення Росії до "чорного списку" Групи за фінансування тероризму. А поки цього не сталося, урегульовуємо процедуру внесення РФ до національного списку терористичних країн", - додав він.

Також цим проектом закону забороняється надавати кошти, активи та економічні ресурси тим, хто включений до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності та осіб, які перебувають під міжнародними санкціями.

Третє рішення - затвердження методологію визначення кінцевого бенефіціарного власника підприємства. "Цим продовжуємо імплементацію стандартів FATF, виконуємо умови отримання макрофінансової допомоги від ЄС та зобов’язання на шляху до членства в Євросоюзі", - повідомив Шмигаль.

Рівень корупції в Україні

Нагадаємо, останнє опитування НБУ топ-менеджерів фінансових установ суттєво змінило перелік основних джерел ризиків у фінансовому секторі. Незмінною залишається думка респондентів лише стосовно основного ризику - війна з Росією й надалі створює найвищі ризики для системи (97%).

Разом з тим, фактор корупції, діяльності правоохоронних органів та судової системи, що попередні два опитування ледве потрапляв до чільної десятки, наразі повернувся на друге місце серед провідних ризиків (77%).

У серпні 2023 року більше половини (52,5%) українців висловили думку, що зараз можна критикувати владу за корупцію.