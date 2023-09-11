Корупція під час війни: хто несе відповідальність та чи можна критикувати владу
У серпні 2023 року більше половини (52,5%) українців висловили думку, що зараз можна критикувати владу за корупцію
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування фонду "Демократичні ініціативи".
За даними опитування, 35,4% не згодні з тим, що така критика дестабілізує країну та зменшує довіру закордонних партнерів.
Більше половини опитаних (55%) погоджувалися з тезою, що військова допомога Україні має надаватися закордонними партнерами за умови ефективної боротьби з корупцією.
Станом на початок липня 2023 року 78% опитаних вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. Не погоджуються з цим твердженням 18% опитаних.
Згідно з опитуванням, проведеним у липні 2023 року, корупція сприймається громадянами як найбільша перешкода для розвитку підприємництва у країні. Це зазначили 47% опитаних.
Для порівняння: 37% назвали найбільшою перешкодою руйнування, завдані війною, 36% - неадекватну систему податкового адміністрування і контролю, 36% - слабку підтримку з боку держави. Показово, що проблеми, які напряму залежать від якості державного управління, посідають три з чотирьох перших позицій, які, на думку українців, заважають розвитку підприємництва. Водночас наступними за негативним впливом на підприємництво йдуть відтік фахівців і підприємців за кордон (29%) та відтік працівників за кордон (28%).
У дослідженні представлено результати двох опитувань, проведених фондом "Демократичні ініціативи" з Центром Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології у липні та серпні 2023 року.
Опитування, проведене фондом "Демократичні ініціативи" з соціологічною службою Центром Разумкова, здійснювалося з 9 по 15 серпня 2023 року серед 2019 респондентів.
Опитування, проведене фондом "Демократичні ініціативи" спільно з КМІС здійснювалося методом з 3 по 17 липня 2023 року серед 2011 респондентів.
Нагадаємо, останнє опитування НБУ топ-менеджерів фінансових установ суттєво змінило перелік основних джерел ризиків у фінансовому секторі. Незмінною залишається думка респондентів лише стосовно основного ризику - війна з Росією й надалі створює найвищі ризики для системи (97%).
Разом з тим, фактор корупції, діяльності правоохоронних органів та судової системи, що попередні два опитування ледве потрапляв до чільної десятки, наразі повернувся на друге місце серед провідних ризиків (77%).