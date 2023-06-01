Суттєві зміни: банкіри назвали основні ризики для фінансового сектору України

Останнє опитування топ-менеджерів фінансових установ суттєво змінило перелік основних джерел ризиків у фінансовому секторі. Незмінною залишається думка респондентів лише стосовно основного ризику - війна з Росією й надалі створює найвищі ризики для системи (97%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Опитування про системні ризики " НБУ.

Разом з тим, фактор корупції, діяльності правоохоронних органів та судової системи, що попередні два опитування ледве потрапляв до чільної десятки, наразі повернувся на друге місце серед провідних ризиків (77%).

До чільної п’ятірки також потрапили ризики шахрайства та кібернетичних загроз (вони традиційно входять до п’яти найбільших загроз), а також ризики рівня економічної активності й вартості активів та якості застави. Фактори рівня інфляції, обмінного курсу змістилися з лідерів до кінця двадцятки найбільших ризиків.

Респонденти також зазначали про підвищення за останні пів року ризиків неналежного захисту прав кредиторів та інвесторів, якості людського капіталу у фінсекторі, а також політичної та соціальної ситуації в країні.

Опитування проводилося з 11 до 24 травня 2023 року. Участь у ньому взяли керівники 22 банків, десяти страхових та трьох інвестиційних компаній. Представлені результати ґрунтуються на отриманих відповідях респондентів і можуть не збігатися з оцінкою ризиків фінансової системи Національним банком України.