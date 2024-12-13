Уряд ухвалив рішення для швидкої закупівлі дронів для ЗСУ, - Шмигаль

За його словами, що стосується прямого фінансування бригад, то уряд ухвалив рішення, що наступного року воно буде не меншим, ніж цього.

"Це особливо важливо для швидкої закупівлі дронів, яких цього року плануємо виготовити понад 1,5 млн", - зазначив Шмигаль.

Він нагадав, що наступного року на закупівлю дронів у держбюджеті також виділено 100 млрд грн.