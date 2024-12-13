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Правительство приняло решение для быстрой закупки дронов для ВСУ, - Шмыгаль

Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (kmu gov ua)
Автор: Наталия Гурковская

Кабмин принял решение, касающееся прямого финансирования бригад. Оно важно, в частности, для быстрой закупки дронов для Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время заседания правительства.

По его словам, что касается прямого финансирования бригад, то правительство приняло решение, что в следующем году оно будет не меньше, чем в этом. 

"Это особенно важно для быстрой закупки дронов, которых в этом году планируем изготовить более 1,5 млн", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что в следующем году на закупку дронов в госбюджете также выделено 100 млрд грн.

Производство дронов в Украине

Украина в последние годы начала произвить дроны. В частности, Украина перевыполнила план по производству дронов в 2024 году.

Всего за этот год было допущено к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.

Что касается 2025 года, то Украина в следующем году планирует увеличить производство оружия. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.

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Вооруженные силы УкраиныДенис ШмыгальДрони