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Уряд Угорщини веде країну до програшу, - мер Будапешта

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Будапешт, Субота 15 жовтня 2022 23:14
Уряд Угорщини веде країну до програшу, - мер Будапешта Фото: уряд Угорщини веде країну до програшу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дешевий російський газ – це величезна афера, а уряд країни веде Угорщину до програшу, перебуваючи на неправильному боці історії.

Про це заявив мер Будапешта Гергей Корачонь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Facebook.

"Дешевий російський газ – це величезна афера. Зате є дуже дорогий російський газ! Те, що траплялося так багато разів у угорській історії, відбувається знову: уряд не тільки ставить країну на неправильний бік історії, але й ставить її на бік, що програв. що вони не можуть відрізнити агресора від жертви, є не лише – хоча цього було достатньо – морально невиправданим, а й економічно шкідливим”, – заявив мер угорської столиці.

За його словами, якби дешевий російський газ існував, то угорцям не довелося б платити неймовірно високі рахунки за комунальні послуги. Угорщина має вийти з тіні Путіна і перейти від викопної енергії до відновлюваної, потрібно вибрати енергонезалежність замість енергозалежності.

Нагадаємо, що сьогодні Орбан закликав Угорщину готуватися до затяжної війни в Європі через помилкові дії влади ЄС.

Також Орбан заявив про існування "табору миру", де рішення війни в Україні можуть бачити мирними переговорами.

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