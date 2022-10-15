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Правительство Венгрии ведет страну к проигрышу, - мэр Будапешта

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Будапешт, Суббота 15 октября 2022 23:14
Правительство Венгрии ведет страну к проигрышу, - мэр Будапешта Фото: правительство Венгрии ведет страну к проигрышу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Дешевый российский газ – это огромная афера, а правительство страны ведет Венгрию к проигрышу, находясь на неправильной стороне истории.

Об этом заявил мэр Будапешта Гергей Корачонь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Facebook.

"Дешевый российский газ – это огромная афера. Зато есть очень дорогой российский газ! То, что случалось так много раз в венгерской истории, происходит снова: правительство не только ставит страну на неправильную сторону истории, но и ставит ее на проигравшую сторону. То, что они не могут отличить агрессора от жертвы, есть не только – хотя этого было достаточно – морально неоправданным, но и экономически вредным ", – заявил мэр венгерской столицы.

По его словам, если бы дешевый российский газ существовал, то венграм не пришлось бы платить невероятно высокие счета за коммунальные услуги. Венгрия должна выйти из тени Путина и перейти от ископаемой энергии к возобновляемой, нужно выбрать энергонезависимость вместо энергозависимости.

Напомним, что сегодня Орбан призвал Венгрию готовиться к затяжной войне в Европе из-за ошибочных действий властей ЕС.

Также Орбан заявил о существовании "лагеря мира", где решение войны в Украине могут видеть мирными переговорами.

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