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Правительство Венгрии подтвердило вето на заявление ЕС по поводу ордера на арест Путина

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Венгрия, Вторник 21 марта 2023 09:24
Правительство Венгрии подтвердило вето на заявление ЕС по поводу ордера на арест Путина Фото: Венгрия наложила вето на заявление ЕС по поводу ордера на арест Путина (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правительство Венгрии подтвердило вето на заявление ЕС по поводу выданного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Index.

Согласно ответу правительства, официальный Будапешт придерживается мнения, что глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель должен был выступить с заявлением только от своего имени, а не от имени всех государств-членов союза.

Ранее о вето Будапешта сообщило издание Bloomberg. Поскольку Венгрия наложила запрет, заявление от своего имени было опубликовано главным дипломатом ЕС Жозепом Боррелем.

"ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса подотчетности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, разрешают или совершают в Украине", - говорится в заявлении Борреля.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина. Решение вынесено по делу о депортации украинских детей с временно оккупированных территорий.

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