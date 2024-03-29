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Уряд США виділив гроші на ремонт зруйнованого мосту в Балтиморі: скільки витратять

Фото: уряд США виділив гроші на ремонт мосту в Меріленді (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд США надав штату Меріленд 60 млн доларів на федеральну надзвичайну допомогу у відповідь на обвал мосту Френсіса Скотта Кі в Балтіморі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Губернатор Меріленда Вес Мур раніше запросив 60 млн доларів, і Федеральне управління шосейних доріг Міністерства транспорту США схвалило запит протягом декількох годин.

Таке фінансування зазвичай займає кілька днів, але президент Джо Байден заявив журналістам у вівторок, що він доручив федеральному уряду "перевернути небо та землю", щоб якнайшвидше відновити міст.

"Ці кошти є початковим внеском на ключові витрати, а додаткове фінансування програми надзвичайної допомоги надаватиметься в міру продовження робіт", - йдеться у заяві Міністерства транспорту.

Початкова оцінка витрат на реконструкцію, яка, швидше за все, буде оплачена федеральним урядом, становить 600 млн доларів. Зазначається, що вартість ремонту може зрости щонайменше до 2 млрд доларів.

Падіння мосту у США

У вівторок, 26 березня, в американському порту Балтімор після удару контейнеровозу обрушився міст ім. Френка Скотта Кі протяжністю 2,57 км. В результаті автомобілі та близько 20 людей впали в річку. Губернатор Меріленду оголосив надзвичайний стан.

Президент США Джо Байден заявив, що немає жодних ознак того, що обвал мосту в Балтіморі був результатом навмисних дій.

Пізніше стало відомо, що водолази виявили тіла двох із шести робітників, які зникли безвісти після руйнування мосту в порту Балтімора, США. За словами представника поліції штату Меріленд, вантажівка з тілами двох чоловіків була знайдена на глибині приблизно 8 метрів у районі середини зруйнованого мосту.

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