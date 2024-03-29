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Правительство США выделило деньги на ремонт упавшего моста в Мэриленде: сколько потратят

Фото: правительство США выделило деньги на ремонт моста в Мэриленде (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство США выделило штату Мэриленд 60 млн долларов на федеральную чрезвычайную помощь в ответ на обрушение моста Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Губернатор Мэриленда Уэс Мур ранее запросил 60 млн долларов, и Федеральное управление шоссейных дорог Министерства транспорта США одобрило запрос в течение нескольких часов.

Такое финансирование обычно занимает несколько дней, но президент Джо Байден заявил журналистам во вторник, что он поручил федеральному правительству "перевернуть небо и землю", чтобы как можно быстрее восстановить мост.

"Эти средства служат первоначальным взносом на ключевые расходы, а дополнительное финансирование программы чрезвычайной помощи будет предоставляться по мере продолжения работ", - говорится в заявлении Министерства транспорта.

Первоначальная оценка затрат на реконструкцию, которая, скорее всего, будет оплачена федеральным правительством, составляет 600 млн долларов. Отмечается, что стоимость ремонта может вырасти как минимум до 2 млрд долларов.

 

Падение моста в США

Во вторник, 26 марта, в американском порту Балтимор после удара контейнеровоза обрушился мост им. Френсиса Скотта Ки протяженностью 2,57 км. В результате автомобили и около 20 человек упали в реку Потапско. Губернатор Мэриленда объявил чрезвычайное положение.

Президент США Джо Байден заявил, что нет никаких признаков того, что обрушение моста в Балтиморе было результатом умышленных действий.

Позже стало известно, что водолазы обнаружили тела двух из шести рабочих, пропавших без вести после разрушения моста в порту Балтимора, США. По словам представителя полиции штата Мэриленд, грузовик с телами двух мужчин был найден на глубине примерно 8 метров в районе середины разрушенного моста.

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