Правительство США выделило деньги на ремонт упавшего моста в Мэриленде: сколько потратят

Губернатор Мэриленда Уэс Мур ранее запросил 60 млн долларов, и Федеральное управление шоссейных дорог Министерства транспорта США одобрило запрос в течение нескольких часов.

Такое финансирование обычно занимает несколько дней, но президент Джо Байден заявил журналистам во вторник, что он поручил федеральному правительству "перевернуть небо и землю", чтобы как можно быстрее восстановить мост.

"Эти средства служат первоначальным взносом на ключевые расходы, а дополнительное финансирование программы чрезвычайной помощи будет предоставляться по мере продолжения работ", - говорится в заявлении Министерства транспорта.

Первоначальная оценка затрат на реконструкцию, которая, скорее всего, будет оплачена федеральным правительством, составляет 600 млн долларов. Отмечается, что стоимость ремонта может вырасти как минимум до 2 млрд долларов.